日前網傳雲林機耕協會收取1成農機補助款，此舉引來會員強烈不滿，農糧署今(24)日指出，補助購置農機是為改善農村勞動力不足問題，以及擴大機耕服務，近日將行文雲林機耕協會限期1個月將收取補主款退還會員，若逾期未退款，農民可向協會所屬縣市政府檢舉不法。

農糧署主任秘書陳啟榮表示，為改善農村勞動力不足及因應汛期搶收，機耕協會會員可透過機耕協會申請者享40％補助，較農糧署補貼購買農機金額的三分之一更有誘因，是因為個別農民受限於耕作面積，使用率較低，因此提高補助鼓勵加入代耕服務更多農民，才會提高補助，但政府的補助款一定要全數落實在農民身上。

而補助款經由機耕協會聯合會直接匯入農友帳戶，經查證撥入款項並無短少，均全數撥入農友帳戶。然而雲林機耕協會向會員收取1成農機補助款作為贊助費，會員表示不滿，相關影片已在網路發酵。

農糧署農業資材組長黃俊欽表示，由於透過機耕協會申請到的補助金額較高，申請農民須簽下切結書，汛期期間須配合政府調度協助搶收作物。

另外針對此事將行文雲林機耕協會限期1個月退款，也會與機耕協會會員一一聯繫確保有收到退款，若逾期未獲退款可向地方政府檢舉，地方政府將依內政部訂定的法規開罰。

農糧署主任秘書陳啟榮補充，法規名稱為「督導各級人民團體實施辦法」，第14條規定若人民團體辦理業務或活動涉有收費捐募等，應依有關法令規定報請各該目的事業主管機關立案或核准後辦理，其財務收支事後也應公開徵信。

根據統計，全國機耕協會計有14個，人數逾2000人，今年透過機耕協會申請補助購買新台幣數百萬元以上大型農機計有810件，金額達8億74萬元，其中雲林就有200多件，金額逾2億元。

(中時 )