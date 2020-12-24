壹傳媒集團創辦人黎智英昨天獲香港高等法院批准保釋，條件是禁止在社群網站上發布任何訊息，他為香港民主發聲的推特帳號「@JimmyLaiApple」今天已經停用，內容已全部刪除。對於外界揣測黎智英會不會在保釋期間逃亡，黎智英友人香港民主黨前主席何俊仁說，黎智英不會逃亡，就算要付出自由的代價都不會走。

黎智英於今年5月22日開設推特帳號，抨擊《香港國安法》打擊香港的法治和自由，港府11日依港區國安法控黎智英勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，舉證就包括他的推特文章內容。

據港媒報導報導，香港民主黨前主席何俊仁、黎智英友人透露，黎智英有可能被羈押到2022年，因此昨天部份保釋條件是由辯方提出。何俊仁稱，黎智英對此判決感到猶疑，認為出去也沒有什麼意思，但考慮到成功保釋能讓壹傳媒同事安心等因素，因此接受。

對於外界揣測黎智英會不會在保釋期間逃亡，何俊仁，相信黎智英會做這些事，他一直覺得要留在香港，就算要付出自由的代價都不會走。

(中時 )