萊克多巴胺美豬將在明年元旦起開放進口，國民黨為此夜宿立法院外頭，但立院今日表決萊豬進口等9項行政命令及《食安法》、《學校衛生法》等法案，最終還是在民進黨團人數優勢下全數通過，但期間綠委林淑芬、劉建國發生跑票情形。對於立院大戰萊豬，網路媒體《Yahoo》最新民調也曝光，網友看完感嘆「萊豬真是夭壽政策」。

入口網站《YAHOO》以「立院戰萊豬！你挺萊豬或反萊豬？」為題進行網路投票，投票時間為24日至29日，截至晚間9點整，已有2千5百多名網友參與投票，結果顯示，表態「反對萊豬」的網友有2353票，表態「挺萊豬」的網友則有107票。

Yahoo24日舉行網路投票「立院戰萊豬！你挺萊豬或反萊豬？」。(圖/翻攝自 yahoo投票網站)

反對的網友認為，「夭壽政策」、「禍國殃民」、「食安是國安最基本與重要的一環，民進黨卻視若無睹」、「請民進黨據實以告，進口萊豬我們(台灣)換到什麼？」、「強迫廠商簽約只能限校園內，校外的呢？既然害怕就不要進口就好了」、「反對到底，要吃就給817吃」。

贊成的網友則表示，「只要標示清楚跟美牛進口一樣，消費者可以自行選擇，別再過度炒作」、「美國人也吃，我們擔心甚麼？」、「吃了多年美牛都没事，换成猪也没事」、「美，加拿大，韓，日，都可以，為什麼台灣不行？」。

(中時新聞網)