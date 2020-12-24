由安心亞、納豆與阿KEN主持中天《同學來了》，近日邀請到各大學校的校花齊聚一堂，養眼畫面讓觀眾大飽眼福。不過其中一位來自成大台文系的學霸美女陳亮穎，就因為遭主持人連續考2題國字都不會寫，尷尬場面引發網友熱議。

高學歷美女陳亮穎，日前以一襲爆乳裝性感參加《同學來了》，「大家好我是陳亮穎，我來自成大台灣文學系。」嬌滴滴的甜美嗓音迷死人不償命。而她昔日更是因為穿比基尼帶著愛犬去游泳池，好身材被路人忍不住偷偷拍下，就這樣爆紅網路。

陳亮穎(右2)把孑孓寫成蝴蝶。(取自同學來了YouTube)

【完整版】不敗校花來囉！她們還是這麼美！！| 同學來了2020.12.23

陳亮穎也透露先前擔任補習班國文老師的特別經歷，由於她外貌太出眾，不只學生爭相踴躍跟她要IG帳號，下課後問題還特別多，連學生家長也好奇，怎麼小孩突然對國文那麼有興趣？

為了證明陳亮穎有顏又有才，主持人現場也連出兩題國字，要考考曾擔任國文老師的陳亮穎會不會寫？只是不論是「孑孓」還是「打噴嚏」，陳亮穎都寫不出來，也讓現場似乎有些尷尬，最後納豆更忍不住打圓場：「沒關係，至少她們漂亮。」

(中時新聞網)