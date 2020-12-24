藝人鹿晗2017年10月認愛小7歲女星關曉彤，一度癱瘓微博，在粉絲圈引發軒然大波，兩人公開戀情後越愛越高調，常被目擊私下約會，感情看似相當穩定，但今（24日）兩人的名字無預警一起衝上微博熱搜榜第一名，引發網友熱議。

鹿晗、關曉彤宣布交往後，一舉一動備受關注，3年期間不斷有懷孕、分手、結婚等傳聞傳岀，但最後謠言都不攻自破，沒想到今天平安夜，兩人的名字突然衝上微博熱搜榜，原來是陸網又傳岀他們疑似分手，有網友表示看到抖音八卦視頻說兩人月底會官宣分手，因此想求證有沒有相關消息。

「鹿晗關曉彤」持續掛在微博熱搜第一名。（圖／翻攝自微博）

陸網暗指鹿晗、關曉彤月底官宣分手。（圖／翻攝自微博）

該段影片中，以「95小花和當紅小生分手？」為標題，提到的線索有「官宣在一起時腥風血雨」、「男星在ins發合照，是ins岀現的第一個女人」、「文化分藝術分雙第一考入北電」、「大長腿」等等，似乎就在暗指鹿晗、關曉彤，引發外界聯想。

對此爆料，許多網友認為兩人太常被傳分手，早就不以為意，紛紛留言「一天不知道要分手幾次，話都被你們說了」、「每年幾百次結婚幾百次分手，煩了」、「眾所周知，分手是月經貼」、「我感覺他們會結婚」、「感覺他倆挺穩定的，怎麼幾乎每個月都有傳分手的」，但話題熱度仍居高不下。

(中時新聞網)