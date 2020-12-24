蕭亞軒睽違六年新專輯的封面照片相當性感。（軒亞娛樂提供）

蕭亞軒（ELVA）新專輯《赤裸真相》封面照24日正式曝光，她不僅裸背且丁字褲外露，尺度大開；據了解，這是她2017年到美國拍的照片，拍攝時不僅清場且由女攝影師拍攝，ELVA覺得跟專輯名稱契合，拍得也很美，跟團隊開會後，決定作為睽違6年新專輯的封面照。

41歲蕭亞軒相隔多年終於出輯，專輯文案中，揭開她籌備後期病入膏肓內幕，當時的Elva，幾乎每天早上七點才就寢，加上季節交替、日夜顛倒以及不間斷地使用喉嚨，讓原本支氣管比較敏感的她，每天在過敏、咳嗽、喉嚨痛度過；飛往美國練舞前夕，她高燒數日仍堅持行程，期間全靠一針針的退燒消炎針撐住，但近兩週的美國行程過度緊湊，她病情逐漸失控，黃皓不捨飛往美陪伴，也因此奠定兩人感情基礎。

今年初就不斷傳聞Elva即將推出新專輯，卻一直只聞樓梯響，發片日一延再延、承諾變成笑話，外界紛紛流傳各種猜測，其實前一陣子，Elva的身體仍舊無法康復，常常半夜睡到一半被鼻涕倒流噎醒，早上起來又不停乾嘔，每餐要配上近10顆的藥丸及保健品，甚至到最後，Elva害怕出門、怕與人接觸，一看到任何關於自己的新聞就開始喘不過氣，連自己都覺得荒謬，直至今日，她終於一甩糾纏三年的憂鬱症，準備好重返舞台。

(中時 )