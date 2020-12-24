（遠傳網路門市舉辦年終大回饋，申辦499上網吃到飽方案送2,020元好禮，申辦iPhone 12全系列就送3,000元配件購物金。圖／遠傳提供）

遠傳網路門市12月年終倒數大回饋，祭出申辦月付499限定資費方案回饋2,020元優惠，申辦iPhone 12全系列就送3,000元配件購物金。

針對新客戶，遠傳推出申辦網路門市限定4G月付599及699手機資費方案，送3,000元商品購物金，暖冬家電破盤下殺，申辦都省500元。

遠傳表示，即日起至12月底，申辦遠傳網路門市限定月付499吃到飽方案（約期24個月），不僅享網內每通前5分鐘免費、網外每月暢打110分鐘，遠傳再加碼500元超商禮券、選搭指定空機可以再省1,520元，合計直接回饋2,020元。

另外，延續iPhone 12超人氣買氣，申辦網路門市限定iPhone 12系列優惠方案，再送3,000元的配件購物金，可選購QLA藍牙耳機、ADAM OMNIA X1 18W lightning快充組充電頭等實用週邊配件，今年iPhone新機沒附的耳機和充電豆腐頭，遠傳一次配齊。此外，申辦指定資費搭iPhone 12系列，可以再擁有PICO VR眼鏡。

除此，針對年底想要購買AirPods的消費者，遠傳網路門市限定月付599/699資費方案，AirPods 0元帶回家，再擁有遠傳網路門市限定3,000元商品購物金，可用於折抵3C/IoT商品。申辦任一資費方案搭配APPLE WATCH 6，遠傳網路門市限定再加碼送充電豆腐頭。

(工商 )