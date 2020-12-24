好端端在家中，卻覺得24小時遭監視？一名單身正妹，獨自住在一棟大樓裡的8樓，但每次當她走到陽台，就覺得「有人在看她」，往四周查看，發現原來住家大樓下有攝影機，且全部都是「往上拍」，這讓正妹相當不滿提出抗議，新聞曝光後，正妹反而遭到網友罵翻。

吳姓女子住在大陸重慶市的一處社區大樓，住在8樓的她每天都被感覺被監視，原來是1樓的圍欄處，安裝攝影機，不過全部都是往上拍，吳女向管委會抗議，認為攝影機會拍到她家，對此管委會解釋，是為了防止有人從樓上丟東西砸傷人，假設真的發生，還可以透過監視器找犯人，否則只能所有人共同賠償。

網友認為角度很難拍到家裡(圖片取自/北晚新視覺網)

根據外媒報導，大陸《民法》新規定明年上路，禁止從建築物中拋擲物品，如果因為丟東西造成他人損害，必須賠償；不過如果找不到犯人，除了能夠提出證明，自己並非犯人，否則就得由建築物使用人給予補償。

新聞曝光後，吳女沒有因為隱私獲得同情，反而被網友狂酸，根本小題大作，「我不信這攝影機可以看到妳家裡面」、「我覺得攝影機裝的不錯啊，只要你丟東西就能錄下來」、「真的覺得難受，可以拿東西掩飾一下鏡頭」。

(中時新聞網)