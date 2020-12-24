立法院今日投票表決開放萊豬進口等9項行政命令，民進黨立委以人數優勢強行通過，為何民進黨急著在今年底搞定萊豬進口？國民黨台北市議員游淑慧認為，是因為總統跟立法委員今年剛改選，4年後，台灣民眾會遺忘這一件事情。

游淑慧在《盧秀芳中天辣晚報》節目中表示，最可怕的是，民進黨為什麼在今年開放萊豬進口，因為今年剛完成改選總統跟立法委員，所以他們還有4年的時間，讓台灣民眾遺忘這一件事情。一選上就做這件事情，下次選的時候民眾就忘記了，「抗中保台」啊，吃一點萊豬有什麼關係，美國就會保護我們，這就是民進黨的招數，下一次不要再給他們機會了。

游淑慧認為，在立法院是民進黨的天地，今天不是戰爭的結束，反萊豬的戰爭從明年1月1日才要開始，還有三件事情可以做︰第一個是商人的良心，包括進口商、通路商，進口商不要進，通路商不要賣；第二道防線是，國民黨各縣市首長要硬起來，國民黨各縣市首長可以對進口萊豬的肉品商「查水表」；第三道防線是明年8月28日公投，若可以突破門檻的話，有把握公投會過關。

(中時新聞網)