優人神鼓去年歷經祝融之災，一年過後，將開啟火災後首度公開巡演，以舊作重編的舞作《與你共舞》，表達劇團對社會各界關懷與支持的感謝。相比14年前首演，音樂總監黃誌群此回要在舞台親自敘說生命歷程，希望在不安定的疫情當下，與大眾分享作品中的內在力量。

藝術總監劉若瑀表示，14年前，優人神鼓剛抵達木柵，為與當地民眾建立友好關係，便邀請50位居民一起參與演出，讓居民與團員一同前進國家戲劇院舞台，其中，眾人一同在舞台旋轉的模樣，讓觀眾留下深刻印象。當年演出，也僅限於台北。

劉若瑀說，自失火後，團隊一年來都在山上整理環境，也不乏有許多熱心人士伴他們走過挖土、蓋屋的過程，此回重編舞作，也將邀請這些民眾一起在舞台旋轉，延續《與你共舞》初衷精神，感受與天地共舞的經驗。

《與你共舞》靈感來自於黃誌群多次前往印度旅行時的體悟，結合源自土耳其蘇菲教派的蘇菲旋轉及靈性大師葛吉夫建立的「葛吉夫律動」，加上優人擊鼓、武術、太極等元素融合而成的作品。2006年演出時，劉若瑀會朗誦黃誌群造訪印度時寄給家人與團員的書信、詩句，此回，則將由黃誌群與團員一同開口獻聲。

劉若瑀表示，去年的大火，彷彿燒掉某種團隊的雜質，燒掉一些過去嚴格遵守、但卻應該適時放下的東西，「我們的團員一向很少在表演時說話。但這一年來，我發現團員心裡有很多感觸，有些表演段落，必須讓他們用語言來創作。包含黃誌群也是，我想讓他自己說自己的故事，打破作品原有樣貌。」

黃誌群說，自己從沒在舞台說這麼多話，「很惶恐。每天茶餘飯後都在背稿，咀嚼文字。」但在疫情當下此刻，自己很想跟大家分享當時去印度的心情與力量，藉由被稱作「神聖舞蹈」的葛吉夫律動，感受到他內在的力量。

優人神鼓《與你共舞》全台巡演計畫，首站於12月25日至27日在台北國家戲劇院演出，明年起將於台中國家歌劇院及高雄衛武營國家歌劇院巡演。

(中時 )