莫斯科芭蕾舞團染疫事件，加上台灣出現首例新冠肺炎本土案例，讓大眾現對於外國藝文團體來台演出抱持高度疑慮。隨外國藝人將登跨年晚會舞台表演，文化部也盤點年底前來台演出的外國藝人，說明防疫相關規定。

經文化部統計，國家表演藝術中心至年底前，有國外藝文團體或表演者來臺參與的節目，計6檔12人。至於跨年演出部分，除台北市、彰化縣及台中麗寶洽邀泰國藝人，臺南市政府洽邀韓國藝人，合計共2人，其餘縣市政府僅有常駐台灣之外國藝人參與演出或未洽邀外國藝人。

針對國外藝文人士來台演出規範。文化部強調，來台者皆應配合14天居家檢疫及7天自主管理，才能進行彩排及演出。如需在自主健康管理期間進行彩排或演出者，需於居家檢疫期滿後檢驗取得陰性報告，並提出防疫計畫，經文化部審視後，向指揮中心申請獲同意，才能在自主健康管理期間進行彩排及表演。

莫斯科芭蕾舞團群體染疫事件日前廣受大眾矚目，文化部表示，因應莫斯科古典芭蕾舞團經驗，以及12月22日指揮中心宣布加強年末跨年等大型活動相關集會活動防疫措施，文化部正配合調修「文化場館因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情藝文活動開放辦理原則」，明定禁止參與活動對象、禁止飲食等規定，並將納入無法配合14＋7防疫措施的專案申請等處理方式。

(中時 )