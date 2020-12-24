興富發建設集團位於台北市大直的總部大樓「台北CBD時代廣場」，再傳成交喜訊。今（24）日興富發（2542）、潤隆（1808）對外公告，把8～10樓的興富發、潤隆和興富發子公司齊裕營造的總部辦公室，賣給台灣人壽保險公司，合計成交總價達36.89億元。興富發三家公司，將採售後回租方式，回租至少五年。

今天晚間興富發公告，把興富發、潤隆和齊裕營造三家公司的總部自用辦公室三個樓層，總計近3,425坪，賣給台壽保。

興富發建設副總經理廖昭雄表示，此次成交標的，包括十樓興富發總部辦公室1,096.87坪、潤隆八樓總部辦公室1,238坪、齊裕營造九樓總部辦公室1,087.82坪，再加上停車位共72個。

興富發表示，為考量最佳綜效，全棟將再售後回租五年、加計可續租五年，估計共十年。

其中興富發總部辦公室交易總價為12.46億元，潤隆為12.2億元，齊裕為12.20億元。

平均每坪辦公室成交價分別為106.44萬元、105.02萬元、105.72萬元。

廖昭雄表示，興富發集團是基於充份活化資產的考量，經過評估整體資產所產生的最佳綜效後，董事會決定出售，並採取售後租回的方式，再租回出售樓層，以供集團各事業繼續辦公和營運使用。

(工商 )