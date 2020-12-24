台灣大24日宣布，因應跨年活動、超前部署，將在全台熱點增設近800行動基站（含行動車、行動基地台和小基站），4G加上5G網路將全面支援全台跨年，同時動員300人全面待命。

台灣大也宣布旗下OTT平台myVideo將線上直播阿妹跨年演唱會。

台灣大強調，跨年當天，將由台灣大技術長郭宇泰坐鎮台北網管中心，全程指揮，各區網路維運主管也進駐跨年晚會熱區，全程監控網路效能、現場因應動態調整參數，所有工程人員支援跨年訊號部署之餘，也被要求嚴守量體溫、戴口罩等防疫規範，悉心守護台灣得來不易的跨年「小確幸」。

台灣大表示，2020全球受到疫情衝擊，但同時也是台灣5G開台元年，台灣大積極佈建，不到半年時間，超標建設6,000座3.5GHz超高速5G基站，5G可用率獲國際第三方公正單位肯定符全台第一，並達到全台365行政區之中、超過220區有5G涵蓋的好成績。

台灣大統計今年全台跨年晚會、升旗典禮、迎曙光等共36場大型跨年活動，雖仍存在不確定是否如期舉辦等因素，但行動數據使用量不會因為是否舉辦戶外活動而稍減，也因此，台灣大哥大北中南區網路維運團隊均嚴陣以待，事前加派行動車、架設臨時基地台、擴充基地台容量，所有活動會場均佈建5G臨時站。

除了擴充4G與5G設備，台灣大在跨年熱門景點建置免費Wi-Fi熱點，包括台北101、美麗華、台東阿妹演唱會、台中麗寶樂園、高鐵桃園站前廣場、五月天演唱會、台中水湳中央公園、大港橋跨年晚會、紫耀義大享樂拾光跨年晚會等，現場只要搜尋到「TWM Happy 2021」Wi-Fi訊號，輸入手機門號，就可收到密碼簡訊，登錄後即可使用免費Wi-Fi。

此外，myVideo攜手台灣大哥旗下數位串流平台MyMusic，雙平台獨家高畫質直播張惠妹睽違四年在家鄉舉辦的「20/21 aMEI UTOPIA EAST演唱會」。

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