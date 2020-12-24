台灣事隔253日出現新冠肺炎本土案例，全國輿論沸騰，尤其是外國機師不遵守防疫規定，捅出防疫破口，更引起全民憤慨。韓國鄉民聽聞此事，卻十分羡慕地說，一個確診就可以上新聞，我也想住在這樣的地方。

部落客「台灣妞韓國媳」昨（23）日在臉書發文說，「台灣出現一個本土案例，應該是大家昨天最驚嚇的消息，然後我今天就看了一下韓國新聞有沒有報導，就看到韓國鄉民説，『一個確診就可以上新聞啊……我也想住在這樣的地方……』」，該鄉民還提及，台灣相隔了8個月出現本土案例，「我們8個月每天都在確診啊……我們今天又破千了唷！」

韓國疫情非常不妙，有許多國家也同樣災難，旅居日本的台灣網友說，「跟同事說台灣昨天一個確診，他們還以為聽錯」、「那有什麼關係，日本今天破3000，已經對日本政府社會整個環境無言」。另有旅法台人提到，「法國每天確診都至少一萬和死亡幾百人，這些數據看到都無感了」，住在美國的台人更怨嘆，「別說韓國，美國總確診也快逼近2000萬嘍 (尷尬又不失禮貌的微笑)。」

台灣死守8個多月出現一本土確診，網友分析貴在民氣可用，「我們就是「大驚小怪」才有現在的安定，結果被一個混蛋機師給破壞了，有夠氣，看看其他國家，嘴硬不配合戴口罩的都確診了吧。」有人形容，「一個本土對我們來說跟一個核彈一樣⋯⋯」、「一個確診一個不小心可能會變很多確診呀！當然很害怕，當然要上新聞呀！（抖）」。有人還透露，「真的是很驚嚇，公司都嚇到要求全部員工填實名調查問券。」

台灣因為一個本土確診就鬧這麼大的新聞，另一旅韓台女按讚說，「必須給台灣同胞們的集體防疫意識大力鼓鼓掌，昨天看到一些地方首長的臉書，很多民眾主動提出取消跨年大型活動建議」，她還回頭tag「台灣妞韓國媳」小心了 。

(中時新聞網)