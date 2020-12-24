新北市長侯友宜24日上午前往捷運萬大線永平國小站視察，了解新北境內首座潛盾機發進準備作業。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜24日上午前往捷運萬大線永平國小站視察，了解新北境內首座潛盾機發進準備作業。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜24日上午前往捷運萬大線永平國小站視察，了解新北境內首座潛盾機發進準備作業。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜24日上午前往捷運萬大線永平國小站視察，了解新北境內首座潛盾機發進準備作業。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜24日前往捷運萬大中和線永平國小站視察，了解新北境內首座潛盾機發進準備作業，捷運萬大中和線第一期工程預計2025年完工。侯說，預計2021年啟動鑽掘，要注意工安、鄰損及交維措施，減輕民眾不便，「雙北合作一定能如期完成！」

侯友宜由副議長陳鴻源、市議員陳錦錠、羅文崇、張志豪等陪同前往永平國小站視察，在工區聽取簡報後隨即進入地下深達9層樓的工地，了解新北境內首座潛盾機發進準備作業。

侯友宜說，萬大中和線從中正紀念堂到莒光站總共有9個站，其中有5個站在新北，串聯萬華、中正、永和、中和、土城沿線，不但可以帶動雙北的經濟發展，也因交通便利讓民眾能夠在地就學、在地通勤，帶來更多的方便性。

萬大中和線總經費741.78億元，其中新北市府出資最多，負擔296.08億元約占40％，台北市負擔242.63億元，中央負擔203.07億元，透過雙北合作計畫由台北市府負責興建。

新北市捷運局表示，萬大中和線分2期興建，第一期工程完工進度45.723％，採中運量地下型式，全長9.5公里。永平國小站為萬華經過新店溪下方，進入新北市的第一站，目前正在組裝潛盾機，開挖深度最深達28公尺、約9層樓高，平均一天可挖掘8公尺往下一站中和站挖掘。

萬大中和線完工通車後以中和高中站往中正紀念堂站為例，原本開車約26分鐘的路程，搭捷運只需要17分鐘，能滿足萬華、永和、中和及土城地區的旅運需求，其便利性將成為都市更新的最大助力。

(中時 )