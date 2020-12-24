最新調查顯示，美國近四成民眾無意接種新冠肺炎疫苗。截至23日止，美國僅100萬人施打第一劑疫苗，意味著美國可能難達到12月2,000萬人接種的目標。

美國上周開始讓人民接種疫苗，但民眾接種意願低落。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）最新調查顯示，每10名美國民眾中，便有將近4人表示「肯定不會」或「很可能」不會接種疫苗。

皮尤研究中心在11月18日至29日訪查12,648名美國成年人，得出以上結果。最新調查優於9月的數據，當時近半數受訪者沒有意願施打疫苗。然而專家表示，七成民眾接種疫苗或是擁有天然抗體，才能達到群體免疫。

新冠肺炎疫苗研發僅8個月，打破4年最快疫苗研發紀錄，也難怪民眾對新冠疫苗沒有信心。美國人民不想當白老鼠的原因可能還包括，若是疫苗出錯，生產疫苗的製藥廠輝瑞（Pfizer）、BioNTech和莫德納（Moderna），在2024年前都能免責。

美國食品藥物管理局（FDA）已批准輝瑞／BioNTech，以及莫德納兩款疫苗緊急使用授權，終止疫情最大的挑戰便是讓美國3.31億人施打疫苗。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）公布，截至美東時間12月23日上午9點止，只有100.8萬人施打疫苗。

聯邦政府的接種目標是在2020年底前讓2,000萬人施打疫苗，距離期限約剩8天，但還有1,900萬劑疫苗當未注射，也就是美國接下來得每天讓逾210萬人接種才能達標。

美國新冠疫苗計畫負責人施勞威（Moncef Slaoui）坦言，疫苗接種速度比預期慢，2,000萬人接種疫苗的目標「不太可能達標」。

美國衛生及公共服務部（DHHS）計劃斥資2.5億美元加強宣導，提升民眾對疫苗的信心和接種率。

(工商 )