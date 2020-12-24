澳洲、北京當局近來關係緊張，北京也採取諸多貿易措施，包括澳洲煤炭、大麥、牛肉、龍蝦以及葡萄酒等商品都遭到陸方加徵關稅，甚至有市場傳聞，相關人士鼓吹大陸海關也對澳洲的鐵礦石進口也祭出制裁。對此，澳洲11月商品貿易順差在短短1個月間緊縮6成，並摔至2年新低。

澳州統計局（ABS）周三(23日) 發布初步數據，11月商品貿易順差為19億澳元(前一個月數據為47億澳元)，創下2018年11月以來首次跌破20億澳元大關。

澳州統計局指出，11月對陸出口貿易下滑12億澳元或10%，同時對大陸進口為成長8.89億澳元或11%，成為貿易順差大縮水的主因之一。澳州統計局將於1月7日發布11月最終貿易報告。

大陸每年向澳洲採購約9億噸的鐵礦石，澳洲同時為全球第二大的鐵礦石出口國，巴西淡水河谷卻在日前再度面臨礦災，非洲礦區也面對政局紛亂，市場上相當依賴澳洲的出口。

但隨著陸澳關係惡化，也有聲音傳出要對澳洲鐵礦石出口，但大陸經濟強勁復甦，原物料需求激增，大陸「黑色期貨」媒炭、鐵礦石等其貨商品價格飆升，若北京當局對此大宗商品下手，外界評估將弊大於利。

澳洲經濟曾長達29年沒有面對經濟衰退，挺過亞洲金融風暴、網路泡沫破滅、2008年金融危機等事件，主要是依靠與大陸高度的經濟夥伴關係，這也使得墨爾本大學教授Michael Wesley出面警告，澳洲需要向美國發出明確訊號，只澳洲無須在陸美競爭表示忠誠度。

(中時新聞網)