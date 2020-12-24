取自賴清德臉書

國內再現新冠肺炎本土案例，國產疫苗進度也被質疑嚴重落後，副總統賴清德今天信心喊話表示，國際採購疫苗進行順利，已成功與幾家國際製造廠簽訂合約，明年「一定有疫苗可以打」，國內疫苗研發也很順利，會接續保護國人健康。

國內出現本土疫情，讓防疫人員忙著加班，賴清德今晚在臉書透露，平安夜，是許多人和家人朋友共享溫馨夜晚，但有一群人為了國人健康正堅守崗位中。他晚上帶些小點心，來到中央流行疫情指揮中心，「為這些防疫英雄們加油打氣！」

他說，在國際疫情再次升溫之際，疫情指揮中心的所有同仁，上緊發條，戰戰兢兢，他們是守護台灣的防疫英雄。賴清德也提醒大家，歲末年終聚會多，請別忘了戴口罩、勤洗手及保持適當距離，落實執行防疫措施，保護家人也守護我們得來不易的正常生活。

賴清德今天下午出席「第六屆社區金點獎」表揚典禮時也感謝國人的配合，使新冠肺炎的防疫工作比起其他國家較為成功。

他認為，除了蔡英文總統超前部署，衛福部長陳時中及第一線醫療人員善盡職責外，每一個人在工作崗位上，都善盡自己的責任，充分共同防疫，才有今天的成果。

賴清德表示，蔡總統特別提醒，現在各國疫情越來越嚴重情況下，我們要提高警覺、加強戒備，但是不必恐慌，希望大家配合政府推出的政策，只要公共衛生的防疫工作能夠落實，就能確保我們的健康及安全。

民眾關切國內何時能有疫苗可打？他說，政府採取國際採購與國內研發生產並行，在國際採購部分，目前進行得很順利，陳時中率領同仁已成功和幾家國際疫苗大廠簽訂合約，明年將可以和外國一樣「一定有疫苗可以打」。

(中時 )