《愛是您．愛是我》時湯瑪斯桑斯特（右）模樣可愛。（東昊提供）

湯瑪斯桑斯特現在與當年《愛是您．愛是我》時模樣的合成照片。（摘自自東昊臉書）

被譽為「耶誕節必看」、「史上最紅賀歲片」、「浪漫愛情喜劇最高境界」的經典片《愛是您．愛是我》，即將在平安夜24日全台再度巨獻，值得一提的是，此次數位修復版本為一刀未剪國際版，台灣首度大銀幕上映，原本幾段當年被剪的火辣畫面，現在全數完整保留，更能原汁原味感受電影的熱情與愛。

《愛是您．愛是我》是英國浪漫喜劇王牌編劇李察寇蒂斯，首度自編自導作品，全球票房賣爆超過兩億四千多萬美元。電影用11個愛的故事，在佳節倒數的氣氛中，網羅當代最知名的英國明星休葛蘭、柯林佛斯、綺拉奈特莉、艾倫瑞克曼等人同台飆戲。

2003年首演至今，《愛是您．愛是我》在影迷心中的地位不減反增，更有越來越多重量級影評背書它的經典價值。此片的開頭與結尾都在倫敦的希斯羅機場拍攝，捕捉人們在機場相遇的真實畫面，比對現在疫情升溫的英國，《愛是您．愛是我》更是一部在這時期替大家打氣的暖心電影。

對於一刀未剪版本，導演理查寇特斯曾在訪談表示，當初美國環球影業總裁親自懇談，希望他將裸露鏡頭刪除，粗估會多出好幾億票房。但為了對得起「進電影院就是想要看點裸體鏡頭」的青少年自己，最後做出不剪片的決定，也造成此片在英美的級數等同於限制級，但仍不損它吸金的能力。

而在台灣上映時，為了保留闔家觀賞的目的，2003年上映版本為普遍級。此次2020年數位修復版上映，片商引進從未在台灣亮相的一刀未剪完整版，審查結果則是保護級，足見社會風氣日漸開放與進步，讓這部電影也一起與時俱進。

觀賞完《愛是您．愛是我》的影迷們，也別錯過2017年導演為了慈善而拍攝的15分鐘續集短片《紅鼻子特別集》，裡面完整交待相隔14年後電影主角的各自發展。休葛蘭、柯林佛斯、連恩尼遜、綺拉奈特莉、比爾奈伊，包括因《后翼棄兵》而當紅的男星湯瑪士桑格斯特等，幾乎全數回歸演出。但少了2017年逝世的艾倫瑞克曼共襄盛舉，與其對手戲的艾瑪湯普遜與導演共同決定該段故事線不多作交待，也讓人微微心揪、唏噓感嘆。

(中時 )