授權在台灣出版的陸書，以後竟然要向文化部「送審」才能跟國家圖書館取得ISBN書號和登記圖書免稅，消息一出，出版業者譁然。文化部究竟是要審內容，還是只是要列冊留記錄，目前都沒說清楚。業者抨擊，送審不只傷害出版自由，也有人質疑，為何非得要「免稅綁審批」？想要靠圖書免稅拯救出版寒冬，為何不是整個產業免稅，還得要一一登錄商品？

寶瓶文化總編輯朱亞君表示，文化部近日的會議原是為了討論明年圖書免稅相關事務，因此許多出版社派出與會的人員都是負責了解稅務的業務或會計，現場卻突然提到陸書需申請許可才能授權在台出版，甚至只用一張投影片快速帶過，讓許多未能在現場及時了解情形的出版社編輯十分錯愕。

朱亞君表示，「我們好不容易廢除《出版法》，換來出版自由。如果政府今天要倒行逆施，走回頭路做內容審查，是不是也至少該好好出面跟大家講清楚？就像大陸禁止同志、煽動國家分裂等書籍，我們政府就算真的要審查，是不是應該至少說清楚審查標準？」

南方家園出版社總編輯劉子華也指出，陸書送審，不只在出版實務上有許多層面的問題，讓人產生疑慮的是為何要用這麼麻煩的方式處理圖書免稅？「想要有利於產業，就整個產業都免稅就好，為何要選擇麻煩的方式，用書號要求一一登錄產品？」

雅言出版社發行人顏擇雅則表示，反對政府進行政治性言論審查，「我也不認為公立圖書館不該典藏 《等爸爸回家》這樣的書，只是它不該放在一般童書區，而應放在當代中國區。」如果台灣讀者對陸書了解不夠，反而對官媒宣傳沒有判別力，「把書下架是無法提升民智的，閱讀與討論才可以。這才是圖書館應該做的工作。」

聯經出版社發行人林載爵表示，做為陸書申請許可的法源依據的「大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入臺灣地區或在臺灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法」，第四條規定「大陸地區出版品之內容有下列情形之一者，不予許可進入台灣地區」中，第一項是「宣揚共產主義或從事統戰者」。

林載爵表示，「從事統戰不被允許可以理解，但討論共產主義這個思想的形成、歷史、變遷，也不行嗎？那我們可以談馬克思主義嗎？為何我們可以出談納粹的書，卻不能出談共產主義的書？可見這個法條已經嚴重過時了。」

淡江大學中文系副教授楊宗翰更列出未來所有要送審才能在台出版的大陸文學作家：「金宇澄、洪子誠、徐則臣、畢飛宇、梁鴻、阿乙、阿來、章詒和、閻連科、雙雪濤、陳冠中。想像一下這些之後可能的『待審名單』，怎麼審？誰來審？審多久？如何申訴？」

(中時 )