立法院今（24）日進行萊豬表決大戰，民進黨內也引發大混戰，投票前綠委間互嗆，防疫期間不能亂拿議題蹭聲量；投票後，有黨團幹部嗆聲跑票綠委是去過聖誕節，自嘲乖乖投票是笨蛋，讓外界大感意外。

為顧及政策能安然過關，行政院長蘇貞昌日前召集全黨立委，期盼一致投票，支持開放萊豬政策。但就在昨日，民進黨立委何志偉卻公開表示，自己突然身體不適、頭暈、喉嚨腫，已赴醫院進行病毒篩檢。

何志偉突如其來的舉動，讓外界質疑他恐是為了迴避投票。雖然何志偉今早準時到立法院執行黨團任務，但同黨立委王定宇仍直嗆，防疫不能拿來開玩笑、要嚴肅看待，更不要在此蹭聲量。

對於王定宇的「不禮貌」之舉，何志偉也不甘示弱表示，「死小孩跟你說聲謝謝，但我認為，死小孩在做對的事。」他也暗諷，「大部分的人都讓我感到暖心，除了少數極端的人。」

有黨內人士透露，王定宇刻意針對何志偉並非第一次，數月前何志偉受邀到台南參加活動，事後王定宇把活動內容貼到黨內公開群組，質疑「小老弟到台南踩地盤」；但責任並非在何志偉一方，因此王的舉動讓黨內一陣尷尬，也覺得莫名其妙。

除王定宇槓上何志偉，另外一組針鋒相對的言詞也頗有看頭。今日萊豬表決時，民進黨立委林淑芬、劉建國和江永昌三人，以棄權方式表達與黨不同的立場。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬在臉書開酸，「原來，跑票就可以去過聖誕」，並進一步留言嗆說，「跑票過聖誕，留下是笨蛋」。

鄭運鵬狂言引來林淑芬大表不滿，也在臉書回敬，「剛被提醒今天是聖誕節，聖誕節怎麼過？我還真不知道。畢竟是西洋節日，我總是在工作跑攤中度過，但台灣是『多元』文化的社會，還是祝大家聖誕快樂～PS要選市長的人拜託你格局不能太小，好嗎？」林直踩鄭運鵬想選桃園市長卻不見前景的痛腳。

據了解，今日3位棄權的民進黨立委，其實都各有原因，並非單純的豬農壓力，而是與自身長期關懷學童健康、食品安全的政策立場一致。劉建國辦公室下午也特別聲明，《學校衛生法》第23條，立委劉建國是投棄權票，但表決機上卻顯示同意，對此已經與議事處通知修正，委員在《學校衛生法》第23條仍然是投棄權票。

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(中時新聞網)