桂綸鎂、楊祐寧主演電影《腿》24日上映當天發布幕後花絮，透露2人的愛情觀。桂綸鎂表示2個人相愛一定有他們自己的默契，彼此之間的強弱一定有某種平衡，她說：「我覺得愛情還是兩個人彼此自己最明白，別人沒辦法從外面一窺就知道的。」坦言每個人要結束一段關係其實是非常不容易的，「因為你永遠都會記得，那個愛過的人在你心中原始的樣貌」。楊祐寧則說：「其實男生常常把很多事情想得過於美好，常常覺得這樣做會讓自己的另一半開心，但就是做不好。」

導演張耀升更指出相愛可以靠個人魅力，但相處卻有很多日常生活中必須很扎實去一件一件完成的事情，他說：「相處只靠個人魅力就會發生災難。」就像片中錢鈺盈和鄭子漢跌宕的愛情一樣，但桂綸鎂表示：「雖然伴侶間會有爭吵，也會有生活理念和習慣的不同，但那份愛其實早就根植在心裡面了，它並不直接也不外顯，可卻是重重厚厚的在每個人的心裡，在最重要的時刻才會被展現出來。」

而不少搶先看的星友們也大力推薦，「國師」唐綺陽有感而發說《腿》的故事揭示了人的執著有時是為了看不見的目的，也許是彌補心理的遺憾多於現實，她笑說：「在電影裡，楊祐寧飾演的男主角鄭子漢被設定是雙子座，挺精準的！」更號召想了解雙子男的觀眾進戲院朝聖。

新科金鐘視帝姚淳耀也表示：「它講愛情的執念、執著或羈絆，都非常地動人！」、金鐘視后鍾欣凌也激讚：「這是我今年看過最棒的電影！人生有時候硬著頭皮往前衝就對了，就是一種傻傻的勇氣，好爽快的電影！」此外，金馬影后楊貴媚、鍾瑶、蔡嘉茵、賴雅妍、許安植、江宜蓉、林子熙、洪詩等也紛紛熱推電影。

(中時 )