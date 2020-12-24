UBA公開男一級上季亞軍台灣師大，雖然4名主力畢業，不過本季「回歸平凡」以務實且更平常心的心態面對聯賽，在壓力較小的情況下，延續上一階段預賽7戰拿5勝的氣勢，今天第三階段首日77比48輕取台灣藝大，預賽截至目前為止6勝2敗排上前段班。

台師教頭王志群表示，球隊過去兩個賽季是鎂光燈焦點，但107學年四強準決賽爆冷被義守三分彈轟垮，無緣爭冠，上季冠軍賽則打出全季最差一戰，連兩季台北小巨蛋鎩羽而歸，壓力這個「心魔」堪稱最大的敵人，隨著周桂羽等4名主力畢業，本季台師「回歸平凡」，不再是主要焦點，沒有連勝、奪冠等包袱，就是一場一場打。

王志群補充，現在台師大只管做自己，而做自己是有空就教練、球員坐下來「聊天」，只要是為球隊好什麼都能說，也不必擔心得罪誰，大家都敞開心胸溝通，所以現在氣氛很好，儘管目前戰績不錯，但仍很多缺失，上一階段和第三階段之間的兩星期，他們一樣關起門來練球，針對問題修正、補強，沒打任何一場訓練賽，狀況都保持住，今天才能贏球。

台師大今天12人上場、11人得分，射手黃泓諭替補24分鐘三分球5投中3拿13分，開季至今8戰有4場單場至少進3記三分球，他說，上階段的手感一直都在，才能靠外線頻頻建功，他的隊友許敬恩挹注15分、6籃板，陳又瑋10分、9籃板、3助攻、2抄截。

台藝大跨階段3連敗，目前累計2勝6敗，教練葛記豪表示先求保級，明天對中州科大是關鍵，陣中今天以林均濠11分、8籃板較為出色。

台灣藝大林均濠（右）11分、8籃板表現不錯。（大專體總提供）

(中時 )