英國迄周三止 累計死亡人數歐洲第二高 22:092020/12/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國周三單日死亡744人，創4月29日來單日新高，累計死亡6萬9,051人為歐洲第二高國家，僅次於義大利。 外界預期英國將可能再次成為歐洲死亡人數最高國家。 周三確診3萬9,237人創單日確診新高紀錄，當中很多人是受新變種病毒感染。 這才是「美國優先」真相 歐洲遭禁售陸晶片 美企卻可豁免 確診數狂飆 韓國進口兩大廠疫苗 1600萬民眾可打 (工商 ) #英國 #歐洲 #死亡人數 #第二高 #國家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市跨年參與人數嚴管 最多24入口供進出 17:252020/12/24 生活 《國際社會》英國單日確診近4萬人 南非病毒出現 11:082020/12/24 財經 防變種病毒 加拿大禁英國航班入境延長至1月初 10:082020/12/24 國際 駐英國代表處職員確診 啟動防疫應變計畫 13:492020/12/24 政治 美國人平均壽命 今年恐減3年 04:102020/12/24 全球財經 《國際社會》第三次 巴西延後發布中國科興疫苖完整試驗結果 13:582020/12/24 財經 變種新冠病毒還有第2種！傳染力更強 英國已2人感染 13:502020/12/24 財經 痛風當心！尿酸過高不只關節痛 還成洗腎候選人 10:212020/12/24 健康 高美館《奇花仙境》雕塑亮相 基金會邀偏鄉童親近藝術 17:112020/12/24 寶島 不只英國 頂尖流行病專家：突變新冠恐已遍布全歐 16:582020/12/24 國際 英倫疫情失控 法比荷重啟邊界 04:102020/12/24 焦點要聞 財經熱門新聞 勞動基金弊案 這家投信不妙 台股修正恐更猛 - 財經 北京重擊澳洲經濟超有效 貿易順差崩6成、創2年最低 - 財經 反老美禁令？ 歐盟17國推5兆半導體計畫 驚爆供貨謀算 - 財經 蔣爸回中芯第一步 驚爆晶片業走向 這台廠遭點名慘了 - 財經 明年又是牛市！ 科技股帶頭衝 專家曝這2檔別抱了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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