英國周三單日死亡744人，創4月29日來單日新高，累計死亡6萬9,051人為歐洲第二高國家，僅次於義大利。

外界預期英國將可能再次成為歐洲死亡人數最高國家。

周三確診3萬9,237人創單日確診新高紀錄，當中很多人是受新變種病毒感染。

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(工商 )

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