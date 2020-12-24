市場仍看好疫苗問世可望加速經濟復甦，加上日媒報導日本政府將推出零排放的新環保政策，以擴大離岸風力發電為目標，拉抬重機具類股股價，帶動大盤攻向近30年高點。24日日經225指數收漲0.54％，以26,668.35點作收，接近本周一攀抵的26,905點，此水位為1991年初以來新高；東證一部指數漲0.51％，以1,774.27點作收。

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