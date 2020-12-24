重機具股領漲 日經指數攻向近30年高點 22:092020/12/24 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場仍看好疫苗問世可望加速經濟復甦，加上日媒報導日本政府將推出零排放的新環保政策，以擴大離岸風力發電為目標，拉抬重機具類股股價，帶動大盤攻向近30年高點。24日日經225指數收漲0.54％，以26,668.35點作收，接近本周一攀抵的26,905點，此水位為1991年初以來新高；東證一部指數漲0.51％，以1,774.27點作收。 缺貨概念當家 大股東做多 台股返5日線 港股早盤轉漲 阿里系股價重傷 (工商 ) #重機具 #攻向 #指數 #領漲 #日經指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－陽明 以量滾量接續上攻 04:102020/12/24 證券．權證 傳產風華再現 工具機、自行車前景大好 04:102020/12/24 證券．權證 外資連續買超大陸與印度股市 反賣超東協 20:312020/12/24 財經 《國際金融》假期臨近 美股期貨小漲 10:512020/12/24 財經 股匯雙漲 新台幣終結連8貶 再創23年半新高 16:412020/12/24 財經 《日股》重機具領軍 日經觸30年新高 11:422020/12/24 財經 《日股》經濟復甦憧憬＋重機具股走強 日股收高 16:312020/12/24 財經 韓股周線連8紅 創3年半來最長連漲紀錄 22:262020/12/24 財經 操盤心法－多空因素紛雜，指數空間有限 04:102020/12/24 證券．權證 《金融股》宏遠證主辦輔導 向榮生技明登興櫃 17:222020/12/24 財經 NBI指數創高 生技基金全賺 04:102020/12/24 投資理財 財經熱門新聞 勞動基金弊案 這家投信不妙 台股修正恐更猛 - 財經 北京重擊澳洲經濟超有效 貿易順差崩6成、創2年最低 - 財經 蔣爸回中芯第一步 驚爆晶片業走向 這台廠遭點名慘了 - 財經 股價太兇猛要小心 謝金河爆這3檔「小狗回主人身邊」 - 財經 超瞎！ 大陸第一所晶片大學現況曝光 竟沒這課程 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。