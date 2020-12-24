爭取民主黨總統提名未果的台裔美籍創業家楊安澤，政治夢未滅，據報導他已遞件準備角逐紐約市長大位。

紐約市競選財務委員會（Campaign Finance Board）證實，楊安澤23日向該委員會遞件登記參選，這是角逐紐約市長的第一步。

然親近楊安澤的消息人士透露，他是否參選明年紐約市長選舉還有待決定，但向紐約市競選財務委員會遞件是必要之舉，他目前沒有進行募款或接受任何競選捐獻。

這幾個月來，紐約政治圈就盛傳紐約州出生且久居曼哈頓的楊安澤，可能投入紐約市長選舉，一旦順利當選將是紐約史上首位亞裔市長。若他確定打這場選戰，會面臨不少競爭對手。

迄至23日為止，登記角逐紐約市長的參選人包括紐約市主計長史特林格（Scott Stringer）、布魯林區區長亞當斯（Eric Adams）、前紐約清潔局局長賈西亞（Kathryn Garcia）、現任紐約市長白思豪的前法律顧問魏里（Maya Wiley）、前美國住房暨都市發展部長杜諾文（Shaun Donovan）、前花旗集團高管麥奎爾（Ray McGuire）等等。

2021年的紐約市長選舉將首度採用排序選擇投票制（ranked-choice voting），選民可依優先順序一次圈選多位候選人，而非如以往只能選1位。民主黨訂於明年6月22日舉行紐約市長初選，由於紐約市是民主黨地盤，勝出者可望坐上市長寶座。

身為台灣移民之子的楊安澤，參加民主黨2020總統大選黨內初選而打開全國知名度。他提出「自由紅利」（Freedom Dividend）的爆炸性政見，主張讓每位美國公民每月領取全民基本收入1,000美元。

儘管楊安澤在民主黨初選過程從未擠進領先群，但他在多項民調中展現高人氣，募款成績也助他取得參與電視辯論的門票。

競逐白宮大位時，楊安澤自認是政治門外漢，不過他成功吸引到一群自稱「楊幫」的鐵粉，向媒體喊話多多採訪這位台灣之子。

(工商 )