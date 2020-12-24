美國今年耶誕節最熱門禮物，除了像電玩主機PS5等人氣產品外，禮券也是其中之一。因為疫情嚴重減少民眾到商店購物意願，也不想冒著禮物出貨延誤而讓人掃興的風險，禮券因可避免這兩個問題而大受歡迎。

數據分析公司InMarket指12月首周禮券銷售量是去年同期兩倍。許多人過去認為送禮券很沒有人情味，但疫情等諸多因素改變大家看法。從電商亞馬遜到實體店零售商Target等發行的禮券吸引不少買氣。

為逾5,000個品牌提供電子禮券管理與解決方案的服務商Rise.ai指上周禮券銷售較前周急增48％，主要是商家的耶誕出貨免運費活動結束所致。

有民眾認為疫情肆虐和各種防疫措施限制，讓人很難到商店選購禮物，沒親眼看過的話就很難做購買決定。

疫情增加民眾網購需求而讓貨運量大增，優比速和聯邦快遞等快遞業者的業務量激增，許多人擔心快遞業者無法在耶誕節之前把禮物送到親友手中，也是他們選購禮券尤其電子禮券的重要考量因素之一。

儘管禮券熱銷，但專家認為這可能對零售商最重要的耶誕假期銷售業績沒有幫助。

零售禮券協會（RGCA）主席厄爾里奇（Nathan Ehrlich）指出，只有民眾拿禮券去消費，才能給商家帶來營收，否則就算賣出的禮券再多，零售商的耶誕假期營收也不會因此增加。

InMarket執行長迪帕奧拉（Todd Dipaola）卻樂觀認為在年底拿到禮券的人，只要之後出門消費或網購，就能刺激零售商明年首季和之後的銷售業績。

根據InMarket資料，今年賣最好的禮券是由Visa、亞馬遜、微軟Xbox、Kohl和Lowe's等發行的禮券。

(工商 )