立法院今早展開萊豬表決大戰，在歷經近12小時車輪戰，院會終在晚間9點半處理完所有議案，但在野黨提出的修法草案、關鍵的附帶決議，確定均遭民進黨封殺。國民黨團總召林為洲抨擊，蔡政府在平安夜用黨意凌駕民意，讓人覺得悲哀；國民黨會把決心轉化成反萊豬公投，力拼明年8月推翻萊豬總統的決議。

蔡英文總統在8月底突襲宣布開放含萊劑的美豬、30月齡以上美牛，歷經4個月的朝野對撞、輿論批評後，在今天平安夜，解除萊肉封印的9道行政命令，已在民進黨立院黨團護送下全數通過。

表態反萊豬的國民黨、民眾黨及時力，雖嘗試從《學校衛生法》、《食安法》下手，提出對應修法，欲禁止萊肉進入校園、社福、醫療、老人、軍警等機構外；也要求修法強制政府與進口商做足源頭管理，而肉品也須明白標示是否含萊劑，讓消費者有最後自我把關的防線。但相關修法，在今天立院表決大戰中，全遭民進黨否決。

儘管如此，在野黨仍提出大量附帶決議，嘗試補強開放政策的把關機制，但晚間經立院院會經表決後，由國民黨、民眾黨及時力所提出的案子當中，所有具關鍵性的部分，也都遭民進黨否決。

林為洲舉例表示，先前民進黨立委何志偉曾提案，希望萊豬進口能採「逐年開放、限量進口」方式引進，結果事後遭黨內同僚斥責「死小孩」；為此，國民黨團認為何志偉的想法頗為務實，有助漸緩食安衝擊，因而幫忙提出一模一樣的附帶決議，結果今晚表決時，卻連何志偉都投反對票，「我們知道何志偉想展現一些民間的聲音，但他不敢發出聲音」。

林為洲也指出，民進黨為了化解外界質疑，特別通過一項「要政府查廠」的附帶決議，但細看內容，卻是「將來要查廠」，至於何謂將來？什麼時間點該查廠？是否該完成查廠才能進口？全都沒寫清楚，「剩幾天就要進口，還在寫這種附帶決議，代表民進黨的結論只有一個字：騙！」

「在這樣的平安夜，我們覺得很悲哀」，林為洲說，面對這樣的局面，國民黨會把決心轉化為公投，目標要在1月6日後的50天內，取得50萬連署書，力拼明年8月28日用公民力量，推翻萊豬總統、萊豬立委、萊豬政黨做出的決議。

(中時 )