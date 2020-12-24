這都要快要變成本季SBL的例行公事了！本季還沒輸過的台灣啤酒，24日在耶誕夜，輕鬆以75比58修理本季還沒贏過的桃園璞園，台啤拿下追平隊史的開季8連勝，璞園則是吞下開季9連敗，繼續朝著隊史開季13連敗的目標邁進當中。

「上半場確實璞園走位頻繁，我們外圍防守沒做理想，下半場特別加強後，加上黃聰翰火力全開，我們才有辦法把比數拉開，」台啤總教練周俊三賽後表示，「我們一直以來都是一場一場準備，沒有去想目前連勝的部分，也沒特別要求。」

台啤仍以洋將米勒22分、9籃板表現最佳，「小台」黃聰翰攻下19分，其中14分在末節拿到，他在單節5投全進，包含三分球4投4中，小台表示，自己只是在末節發現對方的防守漏洞，找到不少空檔出手機會，「就是穩穩出手就對了。」

對於台啤拿下追平隊史的開季8連勝紀錄，黃聰翰表示球員私下也沒特別討論，反正就是一場一場拿下來就對了，「像是我們最近都會注重最後兩節的對方得分，努力要用防守把對方分數壓下來，而是光看贏球，更要看更多的細節。」

璞園總教練顏行書表示，「我們只能抵抗上半場而已，下半場我們出現很多問題，台啤是冠軍隊，展現應有的準備，這是我們年輕球員應該學習的。」他更強調目前仍是執行力的問題，「不是對方贏我們，而是我們自己根本還沒有準備好！」

(中時 )