國立陽明交通大學預計明年2月1日正式併校，目前3名校長候選人李友專、林一平和林奇宏的教師同意票投票作業24日截止，條件須陽明與交大具教師投票權4成以上的同意票，3人皆通過，將再由委員會投票與討論，才正式遴選出首任校長，並於明年2月1日正式上任。

交大資工系終身講座教授林一平、交大台聯大系統副校長林奇宏，以及北醫大醫學資訊所特聘教授李友專3人各有專長，也皆能為合校後的陽明交大帶來新變革。根據規定23日及24日是陽明與交大教師領投票日，經過兩校具投票，投票結果晚間揭曉，3人在交大及陽明兩校皆通過。

根據統計，交大共有685名教師具有投票資格，共有489人領取選票，3人皆達到4成門檻也就是196票。另外，陽明則是375名教師具有投票資格，270領票，3人都拿到同意門檻108票。兩校全數同意3者皆有資格，將進入遴選委員會做第2次的投票及討論。

由於3人皆獲兩校教師們投票通過門檻，預計明年1月10日將召開遴選小組會議，邀請第2階段3位校長候選人說明治校理念和詢答，最後決定校長人選，並於1月20日前由教育部公告後聘任，2月1日正式上任。

(中時 )