塞爾維亞女總理布納比奇周四透過電視直播施打輝瑞疫苗，成為全國首位施打疫苗的人。

現場還有其他部會首長一起施打，向民眾證明疫苗是安全以消除大家的疑慮。

塞國周二收到首批4,800劑疫苗，周四啟動向全國700萬人施打疫苗計劃。

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(工商 )

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