塞爾維亞女總理 成全國首位施打疫苗的人 22:252020/12/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 塞爾維亞女總理布納比奇周四透過電視直播施打輝瑞疫苗，成為全國首位施打疫苗的人。 現場還有其他部會首長一起施打，向民眾證明疫苗是安全以消除大家的疑慮。 塞國周二收到首批4,800劑疫苗，周四啟動向全國700萬人施打疫苗計劃。 紐籍機師偕「廣達妹」搭北捷 陳時中證實：不公布有原因 防變種病毒 加拿大禁英國航班入境延長至1月初 (工商 ) #全國 #施打疫苗 #塞爾維亞 #女總理 #全國首 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 孫大千籲政府啟動第二波超前部署 採五項防疫行動 09:132020/12/24 政治 義大利染疫死者家屬團體訴訟 告官求償35億 12:122020/12/24 國際 借書不用證件 北新國小刷臉就行 04:102020/12/24 地方新聞 《金融》都更及危老重建 不受「不動產抵押貸款業務規範限制」 15:232020/12/24 財經 美國100萬人打疫苗 無望月底達2千萬人接種目標 14:032020/12/24 國際 疫苗利多 亞太REITs受惠顯著 04:102020/12/24 投資理財 確診數狂飆 韓國進口兩大廠疫苗 1600萬民眾可打 11:502020/12/24 財經 擋不了萊豬 賴士葆向全國鞠躬道歉：在野黨會一路輸到底 13:372020/12/24 政治 美11月個人支出 4月來首跌 04:102020/12/24 全球財經 疫苗研發嚴重落後 已成國安問題 04:102020/12/24 焦點要聞 美民眾接種疫苗意願低 本月難達標 21:512020/12/24 財經 財經熱門新聞 勞動基金弊案 這家投信不妙 台股修正恐更猛 - 財經 北京重擊澳洲經濟超有效 貿易順差崩6成、創2年最低 - 財經 蔣爸回中芯第一步 驚爆晶片業走向 這台廠遭點名慘了 - 財經 股價太兇猛要小心 謝金河爆這3檔「小狗回主人身邊」 - 財經 超瞎！ 大陸第一所晶片大學現況曝光 竟沒這課程 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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