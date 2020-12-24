法國總統馬克宏因不再出現症狀，周四結束為期一周的自我隔離。

他呼籲民眾在耶誕假期間減少聚會和保持警覺，一起努力阻止疫情擴散。

雖然法國針對耶誕假增加防疫限制，但確診人數居高不下，有專家強烈要求實施新封鎖措施。

(工商 )