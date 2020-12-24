法國總統馬克宏 周四結束自我隔離 22:212020/12/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國總統馬克宏因不再出現症狀，周四結束為期一周的自我隔離。 他呼籲民眾在耶誕假期間減少聚會和保持警覺，一起努力阻止疫情擴散。 雖然法國針對耶誕假增加防疫限制，但確診人數居高不下，有專家強烈要求實施新封鎖措施。 英國發現南非新變種病毒 同樣更具傳染力 林志玲台日兩邊跑變隔離達人 (工商 ) #法國總統馬克宏 #結束 #自我隔離 #周四 #出現 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普否決國防授權法案 國會下周集會重新表決 05:262020/12/24 國際 何志偉回立院投票 羅智強提醒「可能偽陰性」：民進黨不差這1票 11:452020/12/24 政治 為萊豬自責 女戰神哭了：對不起 心很累 20:332020/12/24 政治 內外銷長紅 宏佳騰今年業績拚新高 04:102020/12/24 證券．權證 紐籍機師大鬧隔離病房後態度急遽軟化 全靠「他」出面軟硬兼施 21:022020/12/24 生活 社論／深層民意將在2022算總帳 04:102020/12/24 時論廣場 川普退回國防授權法案 外交部：持續關注法案發展 11:552020/12/24 政治 蘇揆：耶誕、跨年有症狀者參加活動一定嚴懲 14:412020/12/24 生活 《國際金融》美債息大漲 殖利率曲線創3年多最陡 10:002020/12/24 財經 奔騰思潮：楊渡》告別2020，給自己一聲喝采 19:332020/12/24 觀點 川普轟國會丟臉 要求加碼紓困 04:102020/12/24 全球財經 財經熱門新聞 勞動基金弊案 這家投信不妙 台股修正恐更猛 - 財經 北京重擊澳洲經濟超有效 貿易順差崩6成、創2年最低 - 財經 蔣爸回中芯第一步 驚爆晶片業走向 這台廠遭點名慘了 - 財經 股價太兇猛要小心 謝金河爆這3檔「小狗回主人身邊」 - 財經 超瞎！ 大陸第一所晶片大學現況曝光 竟沒這課程 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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