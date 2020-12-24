投資人看好工業金屬明年需求暢旺，歐洲股市在英歐達成脫歐貿易協議在即的激勵下齊揚，24日倫敦金屬交易所（LME）銅價盤旋在2013年來最高點附近。LME3個月期銅周四雖跌0.2％，來到每噸7,830美元，但仍接近上周觸抵的2013年以來最高點8,028點。銅、鋁、鋅、鎳、錫等基本金屬。2020年漲幅介於12％至27％，好幾個攀上數年高點，惟鉛的漲幅落後僅3％左右。

(工商 )