需求旺加英歐協議明朗 銅價盤旋2013年來高點附近 22:212020/12/24 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人看好工業金屬明年需求暢旺，歐洲股市在英歐達成脫歐貿易協議在即的激勵下齊揚，24日倫敦金屬交易所（LME）銅價盤旋在2013年來最高點附近。LME3個月期銅周四雖跌0.2％，來到每噸7,830美元，但仍接近上周觸抵的2013年以來最高點8,028點。銅、鋁、鋅、鎳、錫等基本金屬。2020年漲幅介於12％至27％，好幾個攀上數年高點，惟鉛的漲幅落後僅3％左右。 跨年遇疫情 各縣市活動取消＆異動看這裡 人民幣中間價調升197點報6.5361 (工商 ) #英歐 #銅價 #盤旋 #LME #最高點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 羅娜部落慶耶誕 今晚報佳音 04:102020/12/24 地方新聞 《國際經濟》愛爾蘭外長：漁權小障礙 英歐協議稍後宣布 17:052020/12/24 財經 健身器材大單補 洋華明年營運旺 04:102020/12/24 證券．權證 韓股周線連8紅 創3年半來最長連漲紀錄 22:262020/12/24 財經 《國際金融》脫歐終點在望 美元續軟、英鎊漲幅擴大 14:492020/12/24 財經 2020年度財經好書 投票抽iPhone 12 04:102020/12/24 產業特刊 英倫疫情失控 法比荷重啟邊界 04:102020/12/24 焦點要聞 台資福立旺科創板上市 股價狂飆近六成 04:102020/12/24 全球財經 《傳產》三峽北大特區3亮點 房價逆襲回溫 10:512020/12/24 財經 三峽北大甩「鬼城」封號！3大關鍵逆襲助房價攀新高 11:412020/12/24 財經 《國際經濟》傳英歐談判即將拍板 最快周四宣布 10:342020/12/24 財經 財經熱門新聞 勞動基金弊案 這家投信不妙 台股修正恐更猛 - 財經 北京重擊澳洲經濟超有效 貿易順差崩6成、創2年最低 - 財經 反老美禁令？ 歐盟17國推5兆半導體計畫 驚爆供貨謀算 - 財經 蔣爸回中芯第一步 驚爆晶片業走向 這台廠遭點名慘了 - 財經 明年又是牛市！ 科技股帶頭衝 專家曝這2檔別抱了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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