KKTV的獨播日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（簡稱：《處男魔法》）在耶誕佳節迎來精彩大結局，該劇自開播以來已拿下8周KKTV全站熱播冠軍，「秋季日劇霸主」當之無愧，連日本《ORICON NEWS》23日都報導該劇在台灣受歡迎盛況。

《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》劇照。（取自TSUTAYA）

特別篇 耶誕夜凌晨接著看

該劇原著漫畫作者豊⽥悠表示「遠超過我的期待100倍」，日媒評「主題是處男，但全劇無令人不適之處」。在日本當地該劇也獲得「TSUTAYA PREMIUM/TSUTAYA TV」平台歷年最高收視數，刷新紀錄。

第6~9集用戶平均重播次數已經超過5遍以上，其中第8集第一次牽手的劇情成為目前重播率最高的一集，KKTV在耶誕節端出獨家爭取特別篇在台上架，將會緊接於12/25（五）凌晨01：30完結篇之後，於12/25（五）凌晨02：00上架。

此外，12/25（五）中午12：00起至1/1（五）12：00，《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》 1~12集的正劇將開放限時一週的免費看。

詳見KKTV官網：https://www.kktv.me/titles/01000404。

《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》劇照。（取自TSUTAYA）

《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》劇照。（取自TSUTAYA）

《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》精彩劇情片段

EP8牽手片段：（重播率最高）

EP8心之俳句的片段：

特別篇預告：

(中時 )