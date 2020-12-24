攸關開放萊豬與30月齡美牛進口的9項行政命令今天傍晚在立法院闖關通過，確定明年元旦起開放輸台，晚間接續處理129項附帶決議，僅少數通過。值得注意的是，綠委何志偉在國民黨團提案要求實施限量進口等2案投下贊成票，綠委黃國書在在野黨提案依是否含瘦肉精及不同部位分列貨號一案，投下棄權票，然而事後兩人都更正，聲明立場與民進黨團一致。

歷經3個小時表決，立法院稍早處理完129項附帶決議，大部分在野黨的提案均遭否決，僅民進黨團、時代力量黨團所提的附帶決議，共計19案獲表決通過。

針對「動物用藥殘留標準」部分，通過的民進黨團版本，要求衛福部，就輸入豬肉肉品及相關產品的邊境檢驗率，3年內不得低於10％。至於進口檢疫與查驗，則要求源頭管理依部位分號類列、提高邊境抽批機率、擴編邊境查驗人力、公布違規廠商。

值得注意的是，在處理附帶決議時，國民黨團建議對進口豬肉進行總量管制、限量進口措施，以及藍委孔文吉、楊瓊瓔要求農委會落實查緝動物用偽藥、禁藥或劣藥，雖然無意外地遭否決，但日前在民進黨中常會提議「美豬總量管制」的民進黨立委何志偉，卻投下贊成票。

此外，在表決在野黨要求依萊克多巴胺及不同部位的肉、內臟，分別列貨號，民進黨立委黃國書投下棄權票，與黨團立場不同，然而經記者詢問後，兩人都表示投錯，事後在院會發出更正，聲明立場與民進黨團一致。

今天處理食品安全衛生管理法修法時，國民黨與時代力量版本增列不得檢出瘦肉精的場所，但遭否決，晚間通過民進黨團的附帶決議，要求衛福部、教育部，明定公私立身障福利機構、老人福利機構、特教機構，以及住宿式長照機構、公私立托嬰中心、產後護理之家等，優先採用優質國產豬、牛肉，並應注意肉品原產地的標示。

此外，也通過時代力量所提附帶決議，要求農委會應建立進口豬肉輸台後的溯源與流向通路追蹤系統，並定期公布分析報告；相關措施的規劃須在1個月內向國會提出書面報告。至於開放萊豬衝擊產業的評估報告，農委會日前挨批「衝擊高達709億卻只給4頁」，則需納入開放後5年內的產業影響，以及台美經貿談判下的相關產業影響評估。

(中時 )