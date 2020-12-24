每年的平安夜，北美防空司令部（NORAD）都會在網站上「追蹤聖誕老人」，這是NORAD的節慶活動。由於今年恰逢國際太空站(ISS)落成20周年，因此今年聖誕老人的航向也特別拜訪了國際太空站。NORAD在網站上發布,一段聖誕老人飛掠太空站的小動畫短片。

太空網(Space.com)報導，北美防空司令部委託動畫短片公司AGI(Analytical Graphics，Inc），製作的聖誕短片在剛剛發表，可以看到聖誕老人從北極出發，然後飛越各國的大城市，然後也繞行國際太空站。這段影片正好趕上了國際太空站成立20年，可以算是慶祝活動。

2020 NTS Santa Cam Reel

影片對太空站的描述算用心，艙外有一架SpaceX的飛龍太空船正泊著（其實目前有2艘），另一個接泊口還有諾斯羅普·格魯曼公司的NG-14天鵝座貨船。

聖誕老人戴著太空頭盔卻沒有穿太空服，AGI的一位發言人表示，聖誕老人和他的馴鹿，因為有魔法保護，並不需要穿太空服，頭盔只是以防萬一。

北美防空部追蹤聖誕老人，源起一起美麗的誤會，1955年聖誕前夕，美國「科羅拉多斯普林斯新聞報」（Colorado Springs Newspaper）刊登一則邀請小朋友致電聖誕老人的廣告中，誤把北美防空部指揮中心的電話號碼給放上，導致當年平安夜，北美防空司部不斷接到小朋友要打給聖誕老人的電話。

但為了不讓打來電話的小朋友失望，從此NORAD向小朋友提供聖誕老人的位置。64年來，北美防空司令部從不間斷，讓大小朋友可以在平安夜追蹤聖誕老人行蹤。

這個聖誕節對國際太空站頗有里程碑的意義，不僅是運行20週年（首批乘員在2000年就進駐了），而且今年也是太空人可以乘坐私人公司太空船來到太空的第一年。

國際太空站是太空中最大的人造結構，於1998年開始建造，之後一直在地球上空420公里的運轉軌道上運行。

(中時新聞網)