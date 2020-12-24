紐籍機師害3人染新冠肺炎，也使得台灣維持253天的本土零確診破功，指揮中心第一時間公布3個足跡地點，不過，昨（23）日網路又爆出一張完整足跡，引發網友質疑隱匿足跡。此事更讓確診者足跡成為討論話題，前衛生署長楊志良對此說出看法，「時中部長，你還是一切透明，讓大家該放心的放心」。

楊志良23日在政論節目《新聞面對面》中談到，「我個人經驗，覺得資訊越透明越好，這種處理模式會讓很多民眾覺得無所適從，這樣反而不好，時中部長你還是一切透明，讓大家該放心放心、該大家共同遵守地一起遵守。」

楊志良進一步說，有時候運氣好，會沒事，但確診者經過地方還是讓大家知道，因為大家會更有防護概念、更遵守不要群聚、要戴口罩等措施，也能讓其他地方的民眾也可以不用這麼緊張。

至於，紐籍機師和廣達集團女員工出遊，大部分足跡集中台北市。疫情指揮中心指揮官陳時中今(24日)證實，他們兩位確實一起搭過捷運，之所以不公布足跡，「因為全程都有戴口罩」。

(中時新聞網)