針對立法院院會今天表決通過萊豬進口，民進黨表示，支持政府在依據科學證據與國際標準放寬美豬牛進口的政策，為了台灣的國家經貿發展，感謝立法院順利完成民主審查程序，通過9項行政命令，並且完備相關法令。

民進黨發言人顏若芳表示，特別感謝所有為了國家整體經貿戰略發展，共同承擔且堅持到最後的民進黨立院黨團立委們的付出。這段時間以來，對於許多美豬不實謠言的紛擾，協助行政部門與社會進行溝通，並在今日共同促成台美關係更進一步的發展，使得台灣在國際經貿上有更寬廣的空間，來爭取更多國際支持。

今年疫情影響，世界各國經濟普遍受挫的情況，她說，雖然今年台灣的經濟有不錯表現，但未來全球供應鏈重組，對台灣而言，是很大的機會，也是很大的挑戰，如何站上國際貿易的舞台，讓經濟持續成長，台灣一定要積極面對，努力尋求更多經貿發展的機會。

顏若芳表示，當台美關係正穩定往更好的方向發展的時刻，尤其是美國國內，從國會到產業界都明確傳達，期待與台灣有更廣泛且深化的經貿往來，因此，放寬美豬牛進口就是為了國家整體最大的利益。

今年台灣終於從口蹄疫區除名，台灣優良豬肉不只能在國內銷售，也可以外銷到國際，帶給豬農更大的利潤，因此，她說，政府在衡諸國際經貿情勢、國內養豬產業的需要，以及維護國人健康的最高原則下，依國際標準開放美豬牛，不僅有助於達成台美雙邊貿易的進展，為雙方帶來更多的商機，加速國內產業與國際接軌、拓展台灣國際經貿地位，讓台灣脫胎換骨，創造雙贏的發展。

顏若芳強調，為了提升國內養豬產業競爭力，政府已經編列百億養豬產業基金，4年總經費130億元，將全力輔導養豬場現代化升級、推動屠宰場導入HACCP及肉品市場導入冷鏈設備、策略性擴大出口拓銷台灣豬、保障豬農收益及產銷秩序、擴大補助豬隻死亡強制保險等措施。

顏若芳重申，台灣是自由市場，美豬美牛的開放，是讓市場多一個選擇，並不是要求國人一定要食用。明年開放進口後，政府一定會盡最大的努力，以最嚴謹的態度為國人的健康把關，保障國人選擇自由，同時保護豬農生計。

從過去非洲豬瘟的防範、武漢肺炎的防疫，在在證明民進黨政府有能力做好把關，政府也已提出五大管理措施，包括赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查，就是政府強化食安管制、確保食安管理，讓國人能夠安心的具體作法。

民進黨也衷心期盼社會各界不分朝野黨派，一起為國人健康與國家長遠利益努力，讓台灣在變動局勢裡面能穩定前進、走向國際，並讓國際繼續肯定台灣。

(中時 )