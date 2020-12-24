萊豬將在明年元旦進口台灣，而民進黨政府至今上至總統蔡英文下至地方議員，統一論述「民進黨過去確實反萊劑，但2012年國際法典食品委員會Codex通過殘留標準後，民進黨早就接受了」，資深媒體人黃暐瀚對這說法嗤之以鼻，並在今天PO出事實打臉，他也對林淑芬等3綠委未在表決投票「表達敬意」。

立院今日表決萊豬進口等9項行政命令及《食安法》、《學校衛生法》等法案，民進黨團下令一致投票，但綠委林淑芬、劉建國、江永昌未投票，雖然最終全數在立院強行通過。但黃暐瀚反而對這些立委肅然起敬，認為這3人言行一致，最終能做出不違背自己良心的決定，是值得人民託付的立委，值得選民繼續支持，且2020年12月24日，歷史將會記住這一天。

黃暐瀚24日在媒體「品觀點」政論節目《暐瀚觀點》表示，其實2012年7月，「國際法典食品委員會Codex」通過萊劑殘留標準之後，民進黨依舊是反對萊劑的，而且認為應該跟歐盟一樣拒絕萊劑，更嚴格標準。

他說，當年召開記者會的台南綠委陳亭妃，當時還要求馬政府不能只「標示產地」，且還要求「標示每一塊牛肉上每一塊萊克多巴胺(瘦肉精)的含量」，且當時Codex是以69：67票通過，只差2票，當時一同開記者會的劉建國，還強調，這個結果代表民進黨是以強而有力的政治力來凌駕過於整個Codex做最後決定。

黃暐瀚強調，當時民進黨作為反對進口萊豬的在野黨，時任立委田秋堇還稱，「民進黨反對是執政的國民黨跟美國談判的籌碼跟本錢」，他反問，現在「國民黨反對，民進黨到底在怕什麼？民進黨應該要更高興才對，這樣民進黨才有跟美國談判的本錢，要求萊豬業者標示萊劑不是嗎？」。

可以變、不要騙！ 不出意料，有關萊豬九項行政命令，全部在立院強行通過，准予備查。 2020年12月24日，歷史將會記住這一天。 從八月28日，蔡總統宣布明年進口萊豬之後，我看到民進黨上下一條鞭，從總統到院長到部長到立委到議員，通通使用... 由黃暐瀚發佈於 2020年12月24日 星期四

(中時新聞網)