海巡署人員在水中搜尋，但並未發現陳姓船長的蹤影。（第一岸巡隊提供／胡健 森宜蘭傳真）

海巡署北部分署第一岸巡隊蘇澳安檢所今（24）日下午接獲民眾報案求助，指南方澳籍漁船「新凌波236」陳姓船長突然失去蹤影，經岸巡人員調閱監視畫面，發現疑似有黑色人影從船隻旁掉落，立即派出人車前往協尋，同時通報宜蘭縣政府消防局派員支援協助。

失蹤的「新凌波236」陳姓船長正是3個月前因為在釣魚台海域西方14浬處作業時，遭日本海上保安廳公務船以船體衝撞，引發國內保釣聲浪再起的主角，此次疑似落海失蹤，也再度引發關注。

海巡署第一岸巡隊表示，蘇澳安檢所獲報後，經安檢所人員以慢速回放港監觀看，在22日晚間8點多的時間，發現疑似有黑影從「新」船旁掉落，且船長身著黑色外套與影片內雷同，懷疑可能就是陳姓船長。

第一岸巡隊立即派遣6車11員抵達「新」船泊靠處前往協尋，並由潛水人員及小艇進行水上水下搜索，另通報宜蘭縣政府消防局第二大隊南方澳分隊及宜蘭縣政府消防局特搜消防大隊支援，但遲遲未能發現陳姓船長的蹤影。

(中時 )