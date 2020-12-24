從交往到結婚，過程中必定會碰到許多摩擦，不過一名準新郎崩潰指出，未婚妻在婚禮前夕聽從好友的三言兩語，就讓兩人先前協訂好的婚約變調，「婚後薪水全上繳，聘金也要重談，至少要給168萬才行」。讓他相當崩潰，眼看1個月後婚禮就要舉行，如今鬧出這樣的事，讓他撂下狠話，「妳這樣逼我，大不了不結了」。

傷心的原PO表示，自己和未婚妻今年已訂婚，明年1月將舉辦婚宴宴客，兩人也談好婚後財務各自管理，不過他會負責出兩人的「保費，伙食費，車子保養，水電費以及房租」，若打算生小孩，出生後費用就一人一半共同分擔。

不過未婚妻在聽了閨蜜一番話，立刻改變心意，要求原PO婚後薪水需全部上繳，全因閨蜜告訴她，「男人有錢會作怪，所以婚後不能讓老公有多餘的錢」。再來就是向原PO要求提高聘金的金額，「說之前開88萬太少了，現在要求聘金至少要給168萬才行」，原來未婚妻是被閨蜜取笑，嫁得太廉價，才會提出此要求。

未婚妻出爾反爾的態度讓原PO感到氣憤，「現在剩不到1個月就要結婚辦喜宴 ，妳這樣逼我大不了不結了」。貼文發出後不少網友支持原PO放生，「還來得及，把損失降到最小，建議放生」、「身為女人真心建議你悔婚吧！」、「讓女友嫁她閨蜜，完美」、「不是大不了不結，應該是千萬別結...」、「她到底付出什麼來養家？被閨蜜咬耳朵之後很容易出爾反爾，寧可放生也不要斷送自己的未來」。

(中時新聞網)