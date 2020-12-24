武打巨星李連杰的演藝事業有亮眼成績，感情生活難免也會曝光，今年57歲的他有過兩段婚姻，前妻黃秋燕替他生了2個女兒李思和李苔蜜，和利智結婚後又迎來2個女兒Jane和Jada；其中17歲小女兒Jada從小就在國外求學，和姊姊Jane都是學霸，今年4月卻自曝有憂鬱症，但近日她曬出自拍仿妝美照，超齡外貌掀起討論。

Jada和姊姊Jane長年旅居美國讀書，今（24）日平安夜Jada在IG分享Cosplay動畫《Fairy odd parents》其中一人物的照片，畫面中她有留著妹妹頭瀏海和長又直的黑髮，身穿淡紫色的針織毛衣，頭頂還有紫色髮飾，被大讚神還原動畫角色；但Jada臉上精緻的妝容，根本看不出她才年僅17歲，超齡外貌也變成一大亮點，甚至有媽媽利智的影子。

Jada近日曬出自拍仿妝美照，超齡外貌掀起討論。(圖/ 摘自李連杰小女兒Jada IG)

但Jada在美國居住的豪宅也意外曝光，客廳看起來格外寬敞，牆上和茶几都有睛細設計，木質地板上還有鋪上地毯，凸顯出主人的品味；有趣的是，在房間角落發現Jada隨意丟在地上的包包和鞋子，讓大家看到她不拘小節的一面，個性十分灑脫隨興。

外表出眾的Jada在外人看來很爽朗，但她今年4月才自曝因為居家隔離太久，讓她感到焦躁不安，引起憂鬱症發作，所幸透過幫助精神狀態才漸漸好轉；後來Jada偶爾在社群平台生活動態，也開始露出笑容，看起來已走出陰霾。

(中時新聞網)