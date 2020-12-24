苗栗縣仁德醫護管理專科學校主任教官陳勝泉24日上午被發現倒臥學校值班室，已無生命跡象，享年52歲，將由檢察官相驗釐清死因。

陳勝泉平時有健身習慣，養成強健體魄與性格，到仁德醫專服務超過5年，下個月就要退休，24日卻被發現倒臥值班室，身體僵硬死亡，對於陳勝泉突然猝逝讓全校備感意外與不捨。

仁德醫專董事會秘書徐敏豪指出，陳勝泉個性溫文儒雅，待人十分客氣，廣受學生歡迎，不但會為教官們爭取福利，更是身先士卒交通指揮、維護學校安全，「是我見過最優秀的教官」。

學校指出，陳勝泉為陸軍出身，投身教育界已超過13年，教學內容充實且富創意，曾任國立編譯館（國防通識）教科書審查委員、獲頒教育部95至101學年度「教學卓越奬」、全民國防教育學科中心「教學資源徵選」等四座優等、三座佳作等獎項的教學肯定，更曾榮獲國防部101、106年度「全民國防教育傑出貢獻獎」、教育部103年「師鐸獎」及教育部108年度傑出貢獻軍訓主管，並獲得總統親自頒獎。

(中時 )