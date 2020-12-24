高盛看好美股牛市可望延續至2021年，預期標普500指數將勁升16％，站上4,300點，不過疫苗配送延誤、通膨與利率攀升，以及政策不確定性，恐成為美股3大隱憂。

高盛美股策略師柯斯汀（David Kostin）在報告指出，2021年標普500指數估計揚升16％，升抵4,300點，但疫苗配送延誤、通膨與利率攀升，以及2021年1月喬治亞州參議員選舉與反壟斷法改革的政策不確定性，將威脅高盛的預測。

倘若高盛預測成真，標普指數將寫下連續3年漲幅達兩位數紀錄。標指2019年狂飆33％，2020年截至12月22日止，累計上漲14％。

高盛指出，標普500指數整體可望呈現凌厲漲勢，但個股漲幅可能僅有5％。2020年漲勢落後的能源和公用事業產業，2021年的表現可望超越大盤，2020年氣勢如虹的資訊科技類股，2021年預估上漲2％。

美國雖然已經開始配送輝瑞（Pfizer）／BioNTech以及莫德納（Moderna）研發的新冠肺炎疫苗，但仍面臨物流挑戰。柯斯汀表示，疫苗配送若是沒有預期中的順利，將衝擊美國經濟復甦腳步。

民調機構YouGov最新調查顯示，59％的受訪者仍不確定是否要接種疫苗，可能造成疫苗供需失衡。

此外，柯斯汀指出，美國額外的財政刺激，加上聯準會（Fed）前所未見的救市規模，可能造成通膨和利率升幅遠遠大於預期。

政策不確定性是美股的第3大威脅。喬治亞州兩席參議員候選人的得票數並未過半，必須在2021年1月5日進行第二輪投票。

根據政治預測網站PredictIt賭盤數據，民主黨席捲喬治亞州的機率是31％，可能讓加稅與反壟斷法改革成真。雖然財政刺激可抵消加稅的影響，但高盛擔心，反壟斷法改革將打擊企業營收和估值。

(工商 )