為推動台灣下一個世界級智慧醫療產業，由中部的台中榮總、中山醫學大學附設醫院、童綜合醫院、彰化基督教醫院、秀傳醫療集團、國軍台中總醫院、部立豐原醫院、南投醫院、彰化醫院、中興大學、弘光科技大學，及中台科技大學等單位，24日共同簽署成立「人工智慧（AI）精準健康醫療聯盟」。

該聯盟2021年初訂定明確組織與發展策略，將成立「目標導向精準健康國家隊」，並配合政策的推動及政府資源，打造最具台灣醫療強項特色的AI醫療產業生態系，以期帶領未來10年台灣精準健康產業發展，及創新研發各項精準醫學產品，跨足並布局全球市場。

發起人之一的興大校長薛富盛表示，該聯盟將全面配合醫療體系所凝聚發展目標，一起爭取民間、企業及政府資源，結合AI科技產業優勢特色及創意，推動興大合聘200位教授級臨床醫師，及高階AI碩博生的研究人才，超前打造國際級精準健康研發的生態系基地。

發起人之一的立法院副院長蔡其昌指出，台灣精準健康戰略產業，是行政院核定2021-2024年國家發展策略，且立法院近期已將生技醫療產業發展條例效期延長至2031年底，目的是鼓勵民間投資再生、精準與數位醫療等生技產業。

身為聯盟推手的興大教授林寬鋸指出，此聯盟最大的特色，已連結全國最完善的醫生平台A-Pen，可立即連結全台灣臨床醫師的專長背景，將相同主題領域，及看診資料轉化為全球醫療雲的樞紐中心，經由AI科學分析系統，極快速度達到精準看診，及精準健康等加值服務。未來在5G、人工智慧物聯網（AIoT）快速網絡基礎建設完成後，能有效解決長照、遠距的數位健康服務網絡。

譬如，秀傳醫療集團經營多年遠距微創醫學中心，將醫療照護水平大幅提升，組成數位科技團隊，開創下一代微創數位醫材自主技術；甚至延伸到動物醫療微創醫療AI，成為亞洲和世界領航醫療團隊。

已完成超過3,000例達文西手術的童綜合醫院，帶領台灣西部海岸線的頂尖醫療群；台中榮總積極參與台灣精準醫療計畫，對國內100萬參與者，進行分析，發展精準醫療臨床應用模式；中山醫學大學附設醫院結合美國TriNetX公司將數據庫AI優化，大幅縮短醫療預測與診斷輔助等功能，讓病人可以享受最大的好處。

彰化基督教醫院取得「HIMSS Stage 6認證」，奠定AI發展基礎，並與華碩AICS，共同打造AI決策輔助系統提升智慧精準醫療能量。

(工商 )