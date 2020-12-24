隨著市場對英國脫歐談判前景樂觀看待，歐美各地瀰漫耶誕節假期氛圍，但英國疫情急速惡化，美國9000億美元規模的經濟刺激法案遭到美國總統川普拒絕簽署，並要求對美國民眾及家庭的每周補助上調至2000美元，美股3大指數期貨盤前均呈現微幅上漲趨勢。美股周四(24日)開盤上漲46.43 點、以30,176.26點開出，後阿里巴巴美股則是重挫11%。

截至台灣時間24日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲67.53點或0.22%、暫報30,197.36點；標普500指數上漲9.24點或0.25%、暫報3,699.25點；那斯達克指數上漲29.98點或0.23%、暫報12,801.10點；費城半導體指數上漲13.45點或0.49%、暫報2,736.98點。美股將在當地時間下午1點提前收盤，美股與期貨市場將在周五整日休市。

4大科技巨頭股價開盤全面上揚，電動車大廠特斯拉昨日尾盤收漲，終結連日跌勢，周四開盤股價再度下跌0.24%、暫報644.45美元。台積電ADR股價上漲2.04美元或1.97%、暫報105.66美元；聯電ADR股價上漲0.070美元或0.85%、暫報8.27美元。大陸電商巨頭阿里巴巴再度遭到北京當局出手制裁，對其展開反壟斷調查，阿里巴巴的美股存託股份(ADS)開盤大跌29.23美元或11.41%、暫報226.95美元。

據《法新社》報導，英國與歐盟原本打算在周三宣布簽定英國脫歐協議，但部分歐盟國家仍保持疑慮，導致外交管道徹夜進行相關事宜。根據報導指出，這份協議多達2000 頁，雙方必須在12月31日於個自的立法機關批准該文件，英國預計在30日送交到國會，歐洲議會預計會暫時實施協議，至於表決將延至2021年。

(中時新聞網)