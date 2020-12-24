苗栗縣政府首辦耶誕晚會，結合菁市集、星光音樂會，打造8公尺高的雪白耶誕樹等營造白色耶誕村意象，24日晚間點燈啟動。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府首辦耶誕晚會，結合菁市集、星光音樂會，打造8公尺高的雪白耶誕樹等營造白色耶誕村意象，24日晚間正式點亮苗栗夜晚，縣府勞青處強調，活動入口處會加強告示防疫措施，提醒參加活動民眾自主確實戴好口罩，服務台將提供消毒用酒精。

苗栗縣政府耶誕活動在縣民殷切期盼下規畫而成，在縣府廣場前打造獨一無二的「白色耶誕村」，設置8公尺高的雪白耶誕樹、藍光小鐵塔、彩色燈網樹叢、藤球網美廊道、南瓜馬車、特色小屋，以及夢幻旋轉木馬及探索小火車，營造熱鬧愉快耶誕夜。

勞工及青年發展處說明，耶誕系列活動即日起至27日，結合菁市集、星光音樂會、塗鴨彩繪、耶誕DIY以及抽獎等活動，並透過燈飾裝點，展現在地活力與熱情，讓民眾體驗不一樣的耶誕節。

24日苗栗縣長徐耀昌及苗栗市公所邱鎮軍市長共同為耶誕活動揭開序幕，白色耶誕樹搭配燈光秀、飄雪機，串聯縣府廣場到苗栗火車站的燈飾，翻轉辦公大樓嚴謹的刻板印象，營造熱鬧溫馨的耶誕佳節氛圍。

有鑑於日前爆發新冠肺炎疫情本土案例，勞青處指出，活動將如期舉行，因應防疫，將在活動入口處加強告示，提醒民眾確實戴好口罩，服務台也會提供消毒用酒精。

(中時 )