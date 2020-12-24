旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明24日在中天新聞YouTube頻道驚喜現身，參加林嘉源主持的《頭條開講》，錄影結束後，蔡衍明在臉書寫下：「人生第一次上政論節目，真緊張，眼睛都不知道要看哪裡，講得很不輪轉，但還是很開心。聽大家說，瀏覽人數破6萬耶，真不好意思，謝謝各位網友的鼓勵與支持，我會慢慢學習和適應，請大家多多包涵。」讓粉絲直呼太驚喜。

由於剛好是平安夜，蔡衍明也與其他名嘴一起戴上耶誕帽，相當有過節的氣氛，他一現身立刻引起網友熱烈討論，除了驚喜，網友也很感動他對防疫推廣的不遺餘力，「蔡董真的很親切，還教大家怎麼防疫。」、「戴上聖誕老的帽子，看起來也太可愛。」、「蔡董現身真的是平安夜驚喜耶。」、「蔡董講得很實在，深得我們的心。」

不僅如此，蔡衍明也參與民生議題的討論，以企業家角度提供最專業、最直接的真實聲音，令網友相當讚許，「因為蔡董不放棄，我們才能聽到真實的聲音。」、「挺中天撐民主」、「中天新聞加油」。

蔡衍明（中）首次參加政論節目。（摘自臉書）

(中時 )