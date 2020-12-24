英國日前發現新冠肺炎變種病毒後，近日全球各地又出現更多變種病毒，除了來自南非的B117變種病毒株之外，還有在奈及利亞發現的P681H變種病毒株，就連遠在亞洲的新加坡也受到波及，令各國在耶誕前夕繃緊神經，美國各州更緊急加強防疫禁令。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）稍早表示，英國發現兩名感染B117變種病毒的案例，分別位在倫敦及英格蘭西北部，而這兩例的共通點都是近期曾經去過南非。

奈及利亞政府也在24日證實，有2名新冠肺炎確診病例是感染P681H變種病毒。非洲疾病管制預防中心主任肯卡松（John Nkengasong）表示：「P681H與先前在英國及南非發現的變種病毒株不同。」

新冠肺炎變種病毒號稱傳染力更強大，已迅速蔓延至亞洲。新加坡政府24日宣布，有31名境外移入病例是在11月17日至12月17日期間自歐洲抵達新加坡，其中1人經檢驗後發現是被英國變種病毒株感染。

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