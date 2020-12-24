萬海航運（2615）2018年11月利用船價低檔，斥資201億台幣，向日本與大陸造船廠訂造20艘全貨櫃船，今（24）日上午舉行3,055箱（20呎櫃）新造船「WAN HAI 325意春輪」及「WAN HAI 326璀春輪」線上命名儀式暨公益捐贈。由於國際租船市場今年以來租價漲幅高達五到八成，萬海本季開始交船的3,055箱系列新船帶來高經濟效益。

基於新冠肺炎疫情防疫考量，這次新船命名儀式改由線上舉行，由萬海台北總部分別與船廠以及命名人，透過線上視訊進行命名儀式。「WAN HAI 325意春輪」及「WAN HAI 326璀春輪」是萬海委由日本聯合造船公司吳船廠建造的3,055箱系列貨櫃輪第四艘及第五艘，命名儀式特別邀請株式會社國際協力銀行船舶．航空部元川部長與夫人，以及株式會社日本貿易保險大井執行董事，分別擔任「WAN HAI 325意春輪」及「WAN HAI 326璀春輪」的命名人，在命名人的祝福及見證之下，儀式圓滿結束。

日本聯合造船公司吳船廠建造的3,055箱系列貨櫃輪，全長203.5公尺，滿載吃水深11.5公尺，載重噸位37,160噸，航速21.6節。這兩艘船一艘明日交船，另一艘預計明年三月交船。

這系列貨櫃輪皆採用新型主機以及多項節能設計，有效提升航行性能，同時達到環保目標。此外，此系列船舶已取得國際知名專業驗船機構「智能船舶」（Smart Ship Notation）的認證，有助於強化船舶安全管理，為客戶打造安全的貨櫃運輸服務。

萬海航運一直以來期盼能將愛心傳遞到需要幫助的地方，今日雖以線上模式舉行命名儀式，仍特別安排慈善公益，捐贈物資給當地的社福單位－日本廣島修道院。我們秉持著「We carry，We care」的理念，致力於提供客戶安全的運輸服務，同時也重視社會關懷，期盼為社會盡一份心力。因為萬海，世界很近！

(工商 )